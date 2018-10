Robin Buwalda schaamt zich voor afgang NEC

NIJMEGEN - Robin Buwalda kon nauwelijks wat uitbrengen na de afgang van NEC tegen TOP Oss.

"Ik sta hier met mijn mond vol tanden. Ik weet niet zo goed wat er is gebeurd precies. Ja, na de 0-2 valt het nog meer weg. Alles bij hen vloog er gewoon in. Als je de goals terugkijkt, zegt dat wel genoeg. Dit is gewoon klote. Vandaag moesten we er weer staan en dat wilden we ook heel graag. Ja, een vernedering, zo kun je dat wel zeggen."

De verdediger snapte dat het publiek het team uitfloot. "Ja, dat is terecht, al vind ik persoonlijk niet dat ze cynisch moeten gaan doen. Dat helpt ons ook niet. Maar ik snap het wel. Ik hoop toch dat ze achter ons blijven staan, want we hebben ze heel hard nodig. We hebben volgende week weer twee thuiswedstrijden. Als zij achter ons staan, gaan wij ook een goed gevoel krijgen. Maar dat neemt niet weg dat wij ons moeten schamen voor vandaag."