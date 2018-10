Deel dit artikel:













Brutale inbreker woont in huis en slaapt in bed dat niet van hem is Foto: ANP

ZALTBOMMEL - De eigenaar van een woning in Zaltbommel kwam vrijdag na enkele dagen afwezigheid terug en zag een vreemde in zijn huis, waarop hij de politie belde. Die ontdekte bizar genoeg dat de inbreker daar al wat langer was dan slechts een paar minuten.

Na de melding ging de politie ter plaatse. Daar aangekomen bleek dat de verdachte zich schuilhield in de tuin, vlak bij de achterdeur. De politie ging naar buiten, waarop de verdachte naar boven wilde klimmen. Eén van de agenten hing aan de benen van de verdachte, die weigerde naar beneden te komen. Ook meerdere waarschuwingen dat de politie pepperspray kon gebruiken baatten niet. Ogen spoelen 'Uiteindelijk hebben wij pepperspray ingezet en kwam de verdachte naar beneden vallen', schrijft de politie op Facebook. 'Hierop konden wij hem aanhouden. Op het politiebureau in Tiel kon hij zijn ogen spoelen. De 45-jarige man uit Zaltbommel had ook nog een celstraf van 90 dagen openstaan', aldus de politie. Die straf zal de man binnenkort moeten uitzitten. De meest bizarre ontdekking moest nog komen. Het bleek namelijk dat de verdachte enkele dagen in de woning had geleefd. 'Zelfs het bed van de aangever was veelvuldig gebruikt door de verdachte', aldus de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52