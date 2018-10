Achilles-vrouwen pakken eerste zege tegen PEC

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles'29 hebben thuis tegen PEC Zwolle hun eerste zege van het seizoen gepakt. Het werd 3-2 in Groesbeek.

Achilles claimde na een kwartier een strafschop na een charge op spits Sophie Cobussen. PEC werd sterker en had al een goede kans via voormalig Achilles-aanvalster Bonita Theunissen. Door doelpunten van Doejaren kwam PEC met 2-0 voor, maar vlak voor rust deed Glenda van Lieshout iets terug voor de Groesbeekse ploeg.

Na rust was Cobussen dichtbij de gelijkmaker. En die kwam er ook in de slotfase na een schot van Julia Ibes, dat nog werd aangeraakt. In de extra tijd maakte Van Lieshout het beslissende doelpunt. Na vijf nederlagen waren dit de eerste punten voor Achilles in de eredivisie dit seizoen.