Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FOTO'S: straten in Hatert lopen onder na spontane breuk in waterleiding Foto: GinoPress

NIJMEGEN - Het zal je maar overkomen: de waterleiding in de buurt springt en de hele straat komt onder water te staan. In de Couwenbergstraat en de Cort van der Lindenstraat in de wijk Hatert in Nijmegen gebeurde het vrijdagmiddag.

Op foto's is te zien dat de breuk tot volgelopen straten leidt. Netbeheerder Vitens denkt dat het om een spontaan gesprongen leiding gaat. Het bedrijf ging snel ter plaatse om spoedreparaties uit te voeren en erger leed voor de buurt te voorkomen. Beide foto's in de tekst zijn van Chris Hol. Een dag eerder sprong wat verderop ook een leiding. Dat werd veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52