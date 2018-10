Gedeputeerde Conny Bieze onder vuur vanwege kunstgrasdebat, Statenleden eisen uitleg

ARNHEM - Gedeputeerde Conny Bieze ligt onder vuur. Ze informeerde Provinciale Staten tijdens het kunstgrasmattendebat vorige maand niet over het resultaat van de controle die zes dagen eerder bij afvalverwerker Vink in Barneveld werd uitgevoerd. Nu blijkt dat Vink opnieuw regels heeft overtreden. Hierdoor vervalt de gedoogbeschikking en is er een illegale situatie ontstaan.

'Als blijkt dat gedeputeerde Conny Bieze tijdens het debat wist van de overtredingen, dan is dat een ernstige situatie.' Dat stelt fractievoorzitter Pieter Plug van de ChristenUnie. Hij was het die op 26 september tijdens het debat over de opslag van kunstgrasmatten Bieze meerdere malen heeft gevraagd wat het resultaat was van de controle bij Vink. Wat Plug betreft moet de onderste steen boven. 'Ik wil weten wanneer er mondeling en schriftelijk bekend was dat er opnieuw overtredingen waren.'

Kwalijk

Ook Frans Bruning van GroenLinks neemt het de gedeputeerde kwalijk dat Provinciale Staten tijdens het debat niet is ingelicht over deze nieuwe feiten. 'Bieze moet hiervan hebben geweten. De zaak is van groot politiek belang. Ze had zichzelf zo snel mogelijk van deze feiten op de hoogte moeten stellen. Ook als je nog niet alle antwoorden paraat hebt, kun je een stand van zaken melden. Je moet het politieke gevoel hebben om de Staten snel te informeren.'

Afgelopen jaar constateerden de inspecteurs van de toezichthoudende Omgevingsdienst Regio Arnhem meerdere keren dat grote hoeveelheden kunstgrasmatten lagen opgeslagen bij afvalbedrijf Vink. De hoeveelheden bleven volgens de provincie binnen de norm, maar er was geen vergunning voor de plek waar ze opgeslagen lagen. De provincie legde een dwangsom op van 10.000 euro. Maar deze hoefde het bedrijf uiteindelijk niet te betalen, omdat de provincie in juni besloot om de situatie te gedogen. Dit omdat er uitzicht zou zijn op een definitieve vergunning.

Bieze wilde advies afwachten

Tijdens het debat vorige maand wilde Bieze geen antwoord geven op de vraag of er overtredingen waren geconstateerd bij de controle van 20 september. Ze gaf aan op de hoogte te zijn gesteld van de controle. Toezichthouders hadden haar ingelicht en meldden haar dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Verder wilde ze het advies van de toezichthouder afwachten, omdat de informatie nog verwerkt moest worden.

Via de Statenbrief meldt het college nu een maand later dat er op 20 september overtredingen van de gedoogbeschikking zijn geconstateerd. Volgens de regels vervalt de gedoogsituatie zodra er regels worden overtreden. Dat is nu het geval.

De overtreden regels

Het afvalverwerkingsbedrijf moest volgens de gedoogbeschikking vakken maken, waardoor bij een eventuele brand het vuur niet over kan slaan. De zogenoemde compartimentering is nodig om milieu-overlast voor de omgeving te beperken bij een brand. Aan die eisen is niet voldaan.

Zo waren de kunstgrasmatten niet op alle opslaglocaties op de juiste wijze opgeslagen. Binnen een week na de controle bracht Vink de compartimentering in orde. Ook had Vink een gebouw zonder vergunning geplaatst. Dat gebouw is inmiddels afgebroken. Verder zijn een aantal niet nader genoemde punten nog in onderzoek. De omgevingsdienst houdt daarom binnenkort nog een vervolgcontrole. De provincie beraadt zich nu op vervolgstappen.

Geloofwaardigheid provincie

Voormalig hoogleraar Gustaaf Biezeveld die het Gelderse kunstgrasdossier bestudeerde, noemt het opmerkelijk dat Bieze tijdens het debat niet heeft gemeld dat er overtredingen zijn geconstateerd en dat dus de gedoogbeschikking zou komen te vervallen. 'Formeel betekent dit dat de inrichting op diverse onderdelen niet langer rechtmatig in werking is. Deze situatie duurt nu al ruim een maand. De vraag dringt zich op waarom de provincie niet onmiddellijk na het vervallen van de gedoogbeschikking een last onder dwangsom heeft vastgesteld. De provincie zegt zich te beraden op de nu ontstane situatie. Hoe langer dit duurt, hoe minder geloofwaardig de provincie als bevoegd gezag voor de handhaving wordt.'

Illegale situatie

Statenlid Karin Jeuring van de PvdA noemt het vervelend dat er geen antwoord op de vraag is gekomen in het debat. 'Ik wil weten of ze het wist of niet en waarom ze het niet heeft gemeld.' Wat Jeuring betreft is de eerste weg nu handhaven en een dwangsom opleggen. Fractievoorzitter Harry Zoet van het CDA wil ook dat er gehandhaafd wordt. 'Er is een illegale situatie ontstaan en dan moet je wat doen. Een oplossing zou kunnen zijn om de kunstgrasmatten van het terrein te halen waar geen vergunning voor is.'

Zoet kan zich voorstellen dat gedeputeerde Bieze de Staten niet heeft geïnformeerd over de resultaten van de controle. 'Het is belangrijk dat de controle effect heeft gehad. Ik wil zorgvuldig geïnformeerd worden. Als alle ins en outs nog niet bekend zijn, kun je beter wachten.' Statenlid René Westra van de VVD denkt dat als Bieze het had geweten, dat ze het dan wel had gezegd. 'Dat lijkt me logisch.' Volgens hem kan er in het proces tijd overheen gaan voordat duidelijk is of het een overtreding is. 'Maar illegale situaties horen niet. Ik wacht op het standpunt van het college.'

Motie van wantrouwen

De PVV diende tijdens het debat vorige maand een motie van wantrouwen in die door geen enkele andere partij werd gesteund. Fractievoorzitter Marjolein Faber vindt dat de partij met deze motie niet te hard heeft ingezet. 'Als je regels opstelt en je handhaaft ze niet, waarom hebben we ze dan? Het college moet zich schamen. Fout op fout op fout wordt er gestapeld.'

Het verbaast Faber niet dat gedeputeerde Bieze tijdens het debat Provinciale Staten niet heeft ingelicht over de stand van zaken. 'Er worden vaker dingen onder de pet gehouden. Dat is een way of life in Gelderland. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij Provinciale Staten. Die moeten hun werk gaan doen en gaan controleren.'

De provincie en afvalverwerkingsbedrijf Vink waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

