Achilles'29 gaat in beroep in zaak Arno Arts: 'De deurwaarder stond ineens op de stoep'

GROESBEEK - Achilles'29 gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak rond Arno Arts. De rechter besloot eerder deze maand dat hoofdtrainer Arts terug in dienst moest komen in Groesbeek, omdat de club hem een contract voor dit seizoen had beloofd.

De rechter oordeelde ook dat Achilles'29 drie maanden salaris moet betalen aan Arts, want daar heeft hij recht op. Voorzitter Pjotr van der Horst heette zijn trainer daarop noodgedwongen weer welkom, maar toch tekent de club beroep aan tegen de uitspraak van de rechter. Want drie maanden salaris betalen, dat is geen optie.

Geen conflict

Van der Horst zegt dat er in zijn ogen geen sprake is van een conflict. 'Dat is een te groot woord. Het vonnis van de rechter helpt niet bij het gezond maken van de club. Wij kunnen ons niet vinden in dat vonnis. Daarom gaan we in hoger beroep.'

'De financiële consequenties van de rechter zijn dermate dat we beroep overwogen. Er is sprake van een zakelijk geschil, het doet verder niets af aan de prestaties van Arts. We willen alleen zelf de regie houden', aldus Van der Horst.

Hij zegt dat wat zich afspeelt in de rechtbank niet van invloed hoeft te zijn op de werkrelatie. 'We zijn allemaal professionals en nogmaals: we hebben niets tegen Arno Arts. Maar iedereen weet dat we in een lastige periode zitten en de club gezond proberen te maken.'

'Onze advocaat denkt voldoende redenen te hebben om in beroep te gaan. Wat een rechter zegt, hoeft niet altijd waar te zijn', aldus Van der Horst.

'Ik zie er de lol maar van in'

Arts zelf kijkt op van de keuze van de club om in hoger beroep te gaan. 'Er zijn heel wat weken voorbijgegaan sinds de uitspraak. En deze week stond er ineens een deurwaarder op de stoep die mij de papieren overhandigde voor het hoger beroep.'

Arts: 'Ik zei gekscherend: ah, ik dacht dat je met een contractverlenging kwam nu we de eerste overwinning hebben behaald. Ik zie er de lol maar van in. Ik maak het seizoen hier sowieso af.'

Paradox

De trainer vertrouwt erop dat de rechter opnieuw zijn kant kiest in het hoger beroep. 'De uitspraak in de zaak was vrij duidelijk, de club heeft op alle punten verloren. Ondertussen doe ik mijn stinkende best met die jongens, maar de club wil eigenlijk niet meer dat ik trainer ben.'

'Dat is een paradox, het is heel apart. En als ze mij weg zouden krijgen, dan moet er toch echt een andere trainer met licentie komen om die jongens beter te maken. En die moet je toch ook betalen?'