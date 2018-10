Panseksuele Anouk vindt luisterend oor

BEMMEL - Doe meer voor de LHBT-gemeenschap, was de duidelijke boodschap van Anouk Vermeer uit Bemmel. De politiek in Lingewaard gaat ermee aan de slag en heeft ingestemd met een motie voor beter LHBT-beleid.

Anouk voelde zich nooit echt begrepen in haar geboortedorp, ze sprak daarom in tijdens de gemeenteraad. 'Ik had graag gezien dat er meer mensen waren zoals ik, dat het oké was om te zijn wie ik was. Dat heb ik in Bemmel totaal niet gehad', vertelde ze eerder tegen Omroep Gelderland. De 24-jarige Bemmelse valt op persoonlijkheid en niet op een geslacht, ze is panseksueel.

PvdA en GroenLinks dienden daarop een motie in. 'Ook in onze gemeente hechten leden van de LHBT-gemeenschap aan zichtbare steun van hun gemeentelijke overheid', schrijven de partijen. Ze vragen het college om naar maatregelen te kijken zodat niet-hetero's zich meer geaccepteerd voelen in de gemeente. Een eerste stap is het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag, zo staat er te lezen.

Enkele raadsleden tegen

Vrijwel alle raadsleden stemden in met de motie. Een lid van het CDA was tegen en ook raadslid Frans Schut kon niet instemmen. 'Ik ben een warme voorstander van sociale integratie en ook afwijkende gedragingen', zei Schut tijdens de raadsvergadering. 'Ik vraag mij af of deze bevolkingsgroep niet meer nadeel gaat ondervinden als je hier teveel nadruk oplegt.'

Anouk zegt in ieder geval blij te zijn met de politieke steun. De opmerking van Schut legt ze naast zich neer. 'Zijn toelichting gaf alleen maar extra aan waarom dit nodig is', besluit ze.

