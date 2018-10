Pieter ging op zoek naar de persoon en het verhaal achter zijn donorhart

Pieter kreeg op zijn 32ste een zwaar hartinfarct. Hij leefde daarna nog tien jaar met hetzelfde hart door en onderging allerlei operaties, maar het ging wel bergafwaarts met hem. Tot hij in 2007 te horen kreeg dat er een donorhart voor hem beschikbaar was dat getransplanteerd zou worden.

Bekijk hieronder de video. De tekst gaat daarna verder.

Nieuwsgierig

Na de transplantatie werd Pieter nieuwsgierig naar het verhaal achter zijn donorhart. 'Je voelt je anders na zo'n donatie, al zal dat ook komen door de medicijnen die je krijgt. Maar ik besefte al snel dat ik daar lag dankzij iemand anders. Ik liep over van dankbaarheid en werd nieuwsgierig naar de persoon. Het zoeken naar de donor was nog lastig.'

'Van mijn arts wist ik dat het om een vrouw ging van rond de 40 jaar. Ik heb politieberichten, overlijdensadvertenties en kerkberichten doorgespit. Daarbij kwam ik steeds weer dezelfde naam tegen van een vrouw. Het moest wel om haar gaan', aldus Pieter.

Hart gezocht

Hij ontdekte dat hij het hart van een vrouw had gekregen die was omgekomen bij een auto-ongeluk. Pieter bezocht het graf van de vrouw en schreef het boek Hart gezocht, waarin hij zijn ervaringen uiteenzette. Op de ochtend van de boekpresentatie belde een man.

Hij zei dat hij de weduwnaar was van Eva, de naam die Pieter had gegeven aan de vrouw die haar hart aan hem doneerde. In werkelijkheid heette ze Ada, maar Pieter wilde haar naam uit respect voor de nabestaanden niet noemen in zijn boek.

Ontmoeting

De weduwnaar van Ada was blij dat hij Pieter gevonden had en de twee besloten elkaar te ontmoeten. 'We hadden afgesproken bij het graf. Toen we elkaar zagen hebben we elkaar direct stevig omhelsd en vastgehouden. We hebben zitten huilen van geluk en verdriet. En over haar gesproken. Ze was een zorgzame vrouw en een lieve moeder', aldus Pieter tijdens de uitzending van De Week van Gelderland.

DonaDona

Hij richtte de website DonaDona op, waar mensen die organen hebben gedoneerd of ontvangen met elkaar in contact kunnen komen. Actief op zoek gaan naar donoren doet de site niet. Slechts wanneer iemand zich aanmeldt kijken Pieter en anderen of er een match is met iemand die zich al eerder registreerde.

Vaak komt het in de praktijk tot een ontmoeting wanneer blijkt dat de verhalen van donor en ontvanger matchen. 'We hebben alleen integere bedoelingen. Je ziet dat er vaak mooie en emotionele ontmoetingen uit voortkomen', zegt Pieter.