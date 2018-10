‘Er wordt geschoten!’, zeldzame politieoefening in Bemmel

Conditie- of schiettrainingen zijn dagelijkse kost in het zogenoemde IBT-centrum in Elst. Toch is een oefening als die in Bemmel bijzonder. Het heeft volgens Stuart vooral te maken met de enorme organisatorische klus. Het hele gebouw OBC Bemmel moest beschikbaar worden gesteld en er waren ontzettend veel agenten aanwezig.

Op de vraag of we in het geval van extreem geweld goed zijn voorbereid, is de trainer duidelijk: 'absoluut', zo zegt ze. Neemt niet weg dat trainen in een tijd met toegenomen dreiging belangrijk is. 'Dit heeft absoluut prioriteit. Wat er speelt in de maatschappij proberen we terug te brengen in de trainingen', vervolgt Stuart. De kans dat een situatie als deze daadwerkelijk voorkomt is natuurlijk klein, maar niet ondenkbaar, benadrukt de politie.

'Heel realistisch'

Beelden van de oefening laten zien dat zwaarbewapende agenten het scholencomplex inrennen om de situatie onder controle te krijgen. Op dat moment schieten de fictieve schutters lukraak om zich heen. 'De stress is op dat moment hoog. Dat maak het heel realistisch', legt Stuart uit.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)



Alles was geregeld om het er zo 'echt' mogelijk aan toe te laten gaan. Verdachten, tegenspelende scholieren en slachtoffers met verwondingen. Aangezien het herfstvakantie was, stond de school toch een weekje leeg. Er werden daarom meerdere scenario's getraind.

'Tevreden, maar altijd ruimte voor verbetering'

De politietrainer kijkt tevreden terug op de grote oefening. 'Er is goed gehandeld', vertelt ze. 'Het kan natuurlijk altijd beter. Het zou niet goed zijn als ik zeg dat er geen verbeteringen meer mogelijk zijn.' Voorlopig trainen de agenten weer verder op de verschillende politielocaties in het land.