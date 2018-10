Filmmaker en acteur uit Arnhem winnen prijs in Spanje met western

De film die Jansen en Copier maakten, samen met tal van andere acteurs, speelt zich af in een westerndorp. 'Een lelijk, arm, aftands en goor dorp', vertelde Jansen vrijdag tijdens de uitzending van De Week van Gelderland. 'Het draait om een man die goed kan tekenen. Hij zet een vent, aan wie hij een hekel heeft, op een Wanted-poster en zet er een beloning van 150 dollar bij voor wie hem afmaakt.'

Bekijk hier een trailer van de film (de tekst gaat verder onder het fragment):

'Dat is vervolgens snel gebeurd, want iedereen heeft een hekel aan die vent. Maar ja, de sheriff van het dorp heeft geen geld. Dus belegert het hele dorp vol aftandse gekken het hele sheriff-kantoor', aldus Jansen. De film werd gedraaid op diverse plekken: op de Ginkelse Heide bij Ede, in Gilze bij Tilburg en in Bussum.

'Niet lelijk genoeg'

Raoul Copier, die de tekenaar speelt in de film, vertelde in de uitzending dat Wouter en hij elkaar jaren geleden al voor het eerst ontmoetten. 'Hij vertelde toen dat hij cowboyfilms maakte. Ik heb er eens één gekeken en vond het een goed gemaakte film. Ik zei: bel me maar als je weer eens wat maakt. Maar Wouter zei dat ik er te goed uitzag. Ik was niet lelijk genoeg', aldus Copier. Jansen corrigeert hem snel. 'Ik zocht karakteristieke koppen.'

Toen de plannen voor Draw your gun concreter werden kwamen Copier en Jansen alsnog samen te werken. Met als eindresultaat dus de korte film én de Spaanse onderscheiding. 'Het is een man in een saloondeur, een prijs van plexiglas met een zwarte opdruk', zegt Jansen.

Claudia Cardinale

De twee Arnhemmers konden hun geluk niet op toen ze bij de huldiging ook Claudia Cardinale zagen. De beroemde Italiaanse actrice speelde in 1968 een hoofdrol in Once upon a time in the west, een klassieker in het western-genre. Zij was in Almería om een prijs in ontvangst te nemen voor haar hele oeuvre.

Claudia Cardinale en Wouter Jansen. Foto: Raoul Copier

Na de huldiging wisten Jansen en Copier ondanks de aanwezigheid van de nodige politieagenten tot bij Cardinale te geraken en samen met haar op de foto te gaan. Het oorspronkelijke plan was ook drie kussen te bemachtigen van de Italiaanse schone, maar dat lukte niet. Copier: 'Ze fluisterde in het Italiaans iets in mijn oor. Daarna was ik zo van de kaart dat ik niet meer dacht aan de kussen.'