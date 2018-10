Woningcorporatie Portaal aan landelijke 'schimmelschandpaal'

NIJMEGEN - Woningcorporatie Portaal is vanmorgen door Nijmeegse huurders genomineerd voor de landelijke 'schimmelschandpaal'. Met een mega schimmelschandpaal-sticker op de ruiten en een huurdersglossy met klachten in de brievenbus, gingen de huurders voor openingstijd langs bij het Nijmeegse kantoor van Portaal.

Portaal is één van de tien genomineerden voor de 'schimmelschandpaal'. Deze prijs, die een initiatief is van de SP, wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in huizen en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen.

Zoethoudertje

Nijmeegse huurders in Zwanenveld zijn sinds 2017 in actie voor betere huizen zonder vocht, tocht en schimmel. Rachida El Ayadi is een van de huurders: 'Portaal is nu bezig met klein onderhoud, maar wil niets doen aan de slechte isolatie en schimmel. Zodra we over de schimmel beginnen, horen we: daar gaan we niks aan doen. Het klein onderhoud nu is maar een zoethoudertje.'

De Nijmeegse huurders vinden dat Portaal niet oprecht aan de slag gaat met klachten van huurders over schimmel, en vinden de nominatie van Portaal voor deze prijs dan ook meer dan terecht.

Astma en allergieën

SP-Kamerlid Sandra Beckerman was bij de actie aanwezig: ‘Uit cijfers blijkt dat ten minste een half miljoen sociale huurwoningen in Nederland kampt met vocht en schimmel. Daarom eisen we niet alleen dat deze corporaties hun huizen direct opknappen, maar ook dat de minister met een landelijk actieplan komt.’

Mensen met schimmel in huis hebben volgens de SP vaker last van astma en allergieën. De kans op luchtwegklachten neemt zelfs met een factor anderhalf toe bij een ongezonde woning. Deze mensen worden letterlijk ziek van hun eigen huis.

Structureel probleem

Beckerman: 'Veel corporaties leggen de oorzaak van schimmel bij de huurder en pakken problemen niet aan. Maar het gaat niet om de individuele huurders, er is een structureel probleem. Wanneer er niet naar huurders wordt geluisterd en zoveel mensen, waaronder kinderen, ziek worden in hun eigen huis, zit de schimmel niet alleen in de huizen, maar in het systeem.'

Volgens het SP-Kamerlid is een groot offensief nodig. 'Dat offensief begon toen huurders in actie kwamen tegen hun woningcorporatie. En dat offensief krijgt een landelijk gezicht met de 'schimmelschandpaal'. Zo eisen we dat corporaties pal staan voor hun huurders en samen met hen vechten tegen het systeem.'

Mensen kunnen tot 11 november stemmen. Op 12 november wordt de winnaar van de Schimmelschandpaal 2018 bekendgemaakt.

