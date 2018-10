Bijzondere deadstock sneakermarkt in Nijmegen

NIJMEGEN - De vismarkt, de kledingmarkt en de kaasmarkt kenden we al, maar een zogenoemde deadstock sneakermarket zal veel mensen niets zeggen. Nijmegen heeft de Gelderse primeur van deze bijzondere sportschoenenmarkt. In Cultuurspinnerij Vasim bieden particulieren en winkels deze zaterdag hun meest exclusieve en bijzondere sportschoenen aan.

Bij deadstock sneakers gaat het om bestaande schoenen die nooit zijn gedragen en die niet meer worden geproduceerd. Het loopt daarbij uiteen van sneakers uit de jaren '80 die nog nieuw in de doos zitten tot nieuwe schoenen die nog maar een paar jaar oud zijn, maar bijvoorbeeld uit een kleine en bijzondere oplage komen.

Hype

'Het is weliswaar een subcultuur, maar die is wel groot', zegt Mauke Rodermond van de gelijknamige organisatie Deadstock Sneakermarket. 'En het is steeds populaider aan het worden. We hebben op een goed moment gewacht om er een speciale markt voor te organiseren en we denken dat nu echt het moment is dat er veel mensen op af komen en de hype echt groot is.'

In de Verenigde Staten bestaat het fenomeen van de deadstock sneakers al langer. Verzamelaars hebben hier bijzondere collecties van honderden niet gedragen sneakers die allemaal nog in de originele doos zitten.

Nike en Piet Parra

'Toen ik er voor het eerst mee te maken kreeg wist ik ook niet wat ik zag', vertelt Rodermond. 'Je hebt hele complete en grote verzamelingen, maar je hebt ook mensen die juist op zoek zijn naar een bijzonder model. Je had bijvoorbeeld een samenwerking van Nike met kunstenaar Piet Parra. De schoen die hij heeft ontworpen had een hele kleine oplage, maar was ook heel populair en bijzonder. Wellicht wordt deze schoen hier tijdens onze markt ook nog aangeboden. Daar staan de mensen echt voor in de rij en dan lopen de prijzen ook flink op, tot misschien wel drie nullen.'