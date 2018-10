NEC wordt op eigen veld vernederd door TOP Oss: 1-5

NIJMEGEN - NEC beleefde een enorme afgang thuis tegen TOP Oss. Het werd 1-5. De Nijmegenaren werden vernederd in eigen huis.

92e: De ellende is voorbij. NEC beleefde een totale off-day.

84e: Dan toch nog de 1-5 via Braken.

83e: Marco van Duin kreeg in zijn eerste drie duels maar twee goals tegen, nu moest hij al vijf keer vissen.

82e: En daar is de 0-5. Het NEC-publiek roept al cynisch "tien tien tien".

79e: De 0-5 is dichterbij dan de 1-4. Een deel van het publiek is al naar huis.

77e: Sven Braken zit totaal niet in de wedstrijd. Maar hij is bepaald niet de enige. Eigenlijk is er niemand die een voldoende haalt.

75e: Het is louter lethargisch wat NEC laat zien.

71e: De ellende begon pas echt bij het eigen doelpunt van Dijkstra.

68e: NEC wordt in eigen strafschopgebied weggetikt, Van Duin voorkomt nummer vijf.

66e: Olij keert een aardige vrije trap van Overtoom.

63e: Anass Achahbar kopt na een hoekschop naast.

60e: Mike Tresor Ndayishimye komt in de ploeg voor Guus Joppen.

59e: Van Duin wordt verrast door een van richting veranderd schot van Dogan: 0-4.

56e: "Schaam je kapot", klinkt het vanaf de tribunes.

55e: De gifbeker is blijkbaar nog niet leeg, daar is nummer drie van TOP na chaos achterin bij NEC. Stuy van den Herik scoort.

53e: Jonathan Okita krijgt geel vanwege een wegwerpgebaar.

52e: Er gaat na rust vooralsnog niks goed bij NEC. Jack de Gier ziet het met lede ogen aan. Foto: Broer van den Boom

46e: Een dramatische start van de tweede helft. Mart Dijkstra raakt een voorzet verkeerd en de bal belandt in het doel van NEC.

46e: Joey van den Berg (foto) heeft warmgelopen en komt erin, net als Frank Sturing. Dat gaat ten koste van Leroy Labylle en Ole Romeny.

45e: Onder een luid fluitconcert verlaten de spelers van NEC het veld.

42e: Robin Buwalda haalt een inzet van Dogan nog net van de lijn.

41e: NEWSFLASH: NEC dringt zowaar een beetje aan. Een aardige kans voor Guus Joppen.

37e: NEC vraagt om de 0-2, er gaat helemaal niks van de ploeg uit en TOP is dichtbij met een schuiver voorlangs van Rommens.

31e: De 0-1 van TOP Oss is niet eens onverdiend. Keurige aanval afgerond door Bryan Smeets. Het lankmoedig spelende NEC vroeg hier een beetje om.

27e: Ole Romeny vraagt om de bal, maar krijgt die nauwelijks.

24e: We hebben voorlopig te maken met een typische wegdommelwedstrijd.

19e: En dan opeens twee kansen voor NEC. Een redding van Marco van Duin en daarna een schot dat tot hoekschop wordt verwerkt.

18e: Omdat Rens van Eijden geblesseerd is en Joey van den Berg op de bank zit, is Tom Overtoom nu aanvoerder bij NEC.

13e: Het is nog niet bepaald enerverend.

10e: In vak 024 wordt fanatiek gezongen.

7e: Ragnar Oratmangoen speelde in de voorbereiding nog regelmatig mee bij NEC, maar werd verhuurd aan TOP, waar hij een vaste waarde is.

5e: Een beetje afwachtend van beide kanten is het voorlopig.

20.00 Het gaat los in De Goffert.

19.56 Vlak voor de wedstrijd klinkt het nummer Blah Blah Blah door De Goffert. Zou dat specifiek voor iemand zijn bedoeld?

19.54 Een campagne tegen roken op sportclubs op het veld van NEC.

19.52 De trainer van TOP Klaas Wels heeft het zo goed gedaan dat hij al Klaas Klopp wordt genoemd.

19.47 Focus bij Mart Dijkstra, die zijn basisplaats heeft behouden.

19.43 Tom Overtoom, de man met de mooie passes op het middenveld van NEC.

19.38 Marco van Duin, die in drie wedstrijden maar twee tegentreffers incasseerde.

19.35 Brahim Darri is opnieuw geen basisspeler vanavond.

19.32 Ook op het veld wordt gedronken, maar waarschijnlijk geen champagne.

19.25 En dan proosten vanwege een contract met Gazan, een juwelier.

19.20 NEC-directeur Wilco van Schaik schenkt champagne.

19.14 Het veld ligt er prima bij.

19.10 Het belooft een dolle boel te worden vanavond in de perskamer.

19.05 De bus van TOP Oss stond in de file, maar ze zijn er toch nog redelijk op tijd.

19.00 Dit zijn de elf waarmee NEC het vanavond gaat doen:

Van Duin; Joppen, Buwalda, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Dijkstra; Okita, Braken, Romeny.

18.57 Bij NEC geen Rens van Eijden in de ploeg. De Ossenaar kampt met een hamstringblessure.

18.55 NEC oefende in de voorbereiding tegen TOP Oss en won toen met 1-0.