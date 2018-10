De handtekening van Oversier staat onder deze selectie van NEC

ARNHEM - Remco Oversier kende een lastige start als technisch directeur van NEC. Maar in zijn tweede seizoen is zijn werk makkelijker geworden.

Dat zei hij in De Week van Gelderland. "Vorig seizoen kwam ik pas laat binnen en dat is ook een les geweest voor mij. Maar als mijn hart ergens sneller van gaat kloppen, stap ik er toch in. Gevolg was wel dat ik maar verantwoordelijk was voor veertig procent van de selectie. Dit seizoen is dat anders. Mijn handtekening staat hier nu echt onder. Het team moet nog wel wat stabieler worden, maar we zien een positieve beweging. Het was even wat stroever, zo'n fase heeft iedere ploeg wel eens. En dat hadden wij nu even.We hebben veertien nieuwe spelers die pas laat bij elkaar zijn gekomen. Maar daar hebben bewust voor gekozen. Of we zeker promoveren? Daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur, dat doe ik sowieso niet."

NEC leek even in de problemen te komen door het afhaken van de hoofdsponsor. "Dan zit de schrik toch wel even in de club, want dan kan er zomaar een gat in de begroting komen. Maar onze commerciële afdeling heeft gevochten om snel een nieuwe hoofdsponsor binnen te halen. En dat is gelukt. Het is briljant dat dit binnen drie dagen is gebeurd. Alle lof voor het commerciële team en Wilco van Schaik. Ik ga niet zeggen wat het oplevert, nee."

Nieuwe doelman

NEC heeft wel een keepersprobleem, maar dat lijkt zich op te lossen. De Kroaat Oliver Zelenika heeft ruim een week meegetraind en dat is van beide kanten bevallen. "We hadden een serieuze keepersuitdaging en daar moesten we op anticiperen, maar Ollie heeft een positieve indruk gemaakt. We gaan dit weekend kijken hoe dat verder gaat. Hopelijk gaat hij een contract tekenen. We hebben ook echt twee keepers nodig."