Beken Veluwe en Achterhoek massaal drooggevallen

WINTERSWIJK HENXEL - Meer dan de helft van de beken en sloten in de Achterhoek en op de Veluwe staat op dit moment leeg. In de Liemers is het al niet anders, zegt waterschap Rijn en IJssel. De extreme droogte heeft grote gevolgen voor de planten en dieren die in of rond het water leven.

Door de Ratumsebeek bij Winterswijk stroomt sinds een paar dagen weer een klein beetje water. Matthijs de Vos van waterschap Rijn en IJssel slaat er met zijn schepnet doorheen. Hij hoopt kevers en andere beestjes te vinden, maar na drie pogingen heeft hij alleen bladeren in zijn net gevangen. De ecoloog is voor BuitenGewoon Radio op pad met verslaggever Laurens Tijink.

Bosbeekjuffer en beekprik overleven niet

De bosbeekjuffer en beekprik zijn twee zeldzame soorten die door de droogte op veel plekken zijn verdwenen, verwacht De Vos. Zo leeft de bosbeekjuffer net als andere libellensoorten verreweg het grootste deel van zijn leven als larve in het water. De beekprik is een vissoort die schoon en stromend water nodig heeft. Golf & Country Club Winterswijk heeft wellicht nog een aantal dieren kunnen redden door grondwater in de sloot te pompen.

In de Ratumsebeek stroomt sinds kort weer een klein beetje water.

Willinkbeek staat al tijden leeg

Verderop in Winterswijk ligt de Willinkbeek. Die staat inmiddels al maanden droog. 'Begin augustus zat er nog een heel klein beetje water in en toen viel hij droog. In de bodem is geen vochtig plekje meer te vinden. Alleen de grotere wateren in de Achterhoek, zoals de Oude IJssel en de Berkel hebben op dit moment nog water', vertelt Matthijs de Vos op Radio Gelderland.



De ondergrond in de Willinkbeek bij Winterswijk is kurkdroog.

Neerslagtekort is enorm

Het neerslagtekort in de Achterhoek is volgens waterschap Rijn en IJssel momenteel zo'n 400 millimeter. Dat is ongeveer de helft van de hoeveelheid regen die normaal gesproken in een jaar valt. Het KNMI houdt de hoeveelheid neerslag nauwgezet bij. Onderstaande kaart laat zien hoe groot de tekorten in ons land zijn.



Waterschappen denken na over maatregelen

De waterschappen denken na over hoe ze in de toekomst perioden van extreme droogte beter kunnen opvangen. Eén van de manieren waaraan wordt gedacht, is om gevallen neerslag langer vast te houden. Nu nog zijn veel waterstelsels ingericht om het water vooral zo snel mogelijk af te voeren. Ook kunnen er diepe kommen in beken worden gegraven. Daarin blijft het water langer staan en kunnen in geval van droogte vissen en andere waterdieren overleven. Maar bij extreme droogte zoals nu zullen die kommen niet helpen, denkt De Vos.

Goed nieuws voor kikkers en salamanders?

Hoe snel de natuur zich zal herstellen, is moeilijk te zeggen. Het verschilt ook per soort, legt Matthijs de Vos uit. Wellicht dat sommige amfibieën profiteren van de drooggevallen wateren. Hun kroost staat namelijk vaak op het menu van vissen. En de kans dat die vissen er nog zijn als de dieren straks huiswaarts keren om zich voort te planten, is dankzij de droogte een stuk kleiner geworden.

De Willinkbeek ligt te wachten op neerslag.

