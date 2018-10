Drukke avondspits in Gelderland (update 18.15 uur)

ARNHEM - Het is een drukke avondspits in Gelderland. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd, vooral op de A28. Vakantiegangers komen terug en het druilerige weer helpt ook niet mee.

Er stonden in totaal meer dan 70 files in Nederland met een totale lengte van 300 kilometer. De langste files stonden op de A50 richting Arnhem en op de A73 bij Nijmegen. De grootste drukte is nu wel voorbij. Al is het nog wel aansluiten in het midden en in het zuiden van het land.

Arnhem en Nijmegen

Vooral in en rond Arnhem en Nijmegen is het erg druk. Op de A50 is het nog steeds langzaam rijden en op de A73 is het op meerdere plekken niet heel best. Op de N325 Nijmegen naar Arnhem Velperbroek heb je meer dan een half uur vertraging.

Zwolle

Op de A28 was het ook druk vanmiddag. Door meerdere ongelukken van Amersfoort naar Zwolle, tussen knooppunt Hoevelaken en Strand Nulde was het langzaam rijden of in de file stilstaan.

Tussen Knooppunt Hoevelaken en strand Nulde is het 10 km langzaam rijden, de vertraging is een kwartier.

Door een aanrijding op de A50 Oss richting Apeldoorn bij knooppunt Hoenderloo, staat er een file vanaf Renkum.