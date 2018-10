Ga je volgende week de weg op? Het wordt gegarandeerd filerijden

ARNHEM - De zomer hebben we amper goed en wel achter ons gelaten of de herfst doet zijn intrede. Onstuimig weer, regen, kans op sneeuw, het einde van de herfstvakantie én start van de wintertijd. Kortom: de perfecte cocktail voor lange files begin volgende week, volgens Rijkswaterstaat.

De wintertijd gaat komend weekend in. Dit in combinatie met het slechte weer, is oktober de aftrap van het fileseizoen. Avondspitsen van 400 kilometer aan files zijn geen uitzondering volgens Frank Boer van Rijkswaterstaat.

Maar heeft de wintertijd echt invloed op het verkeer? Of moeten automobilisten wennen dat het eerder donker wordt?

Filerijden maandag vanaf 15.30 uur

Het verkeer rijdt volgens Boer tijdens de avondspits in de wintertijd meer in de schemer en het donker. 'Dit gaat meestal gepaard met andere zogenaamde fileverzwaarders, zoals minder zicht door bijvoorbeeld regen of sneeuw. Automobilisten passen hun rijstijl daarop aan. Ze houden meer afstand en trekken langzamer op. Dat veroorzaakt weer meer files, waardoor de kans op aanrijdingen groter wordt.’

Naast dat het eerder donker wordt, het weer verslechtert en we te maken krijgen met een laagstaande zon in november, verschuift met de wintertijd ook het tijdstip van de files. De avondspits begint volgens Rijkswaterstaat al om 15.30 uur en bij echt slecht weer om 15.00 uur. Voor veel automobilisten is dit een extra handicap en even wennen.’

Jaarlijkse filelijstje

Of er de eerste dag na ingang van de wintertijd ook écht meer incidenten gebeuren, durft Boer niet te zeggen. ‘Wel voorspel ik dat dinsdag 30 oktober hoog gaat eindigen in de jaarlijkse filelijstjes. Let maar op.'

Vorig jaar lag de spitspiek van dinsdagavond op 494 kilometer in de avondspits. In 2016 lag deze piek zelfs op 556 kilometer, aldus Rijkswaterstaat.

Gelderse snelwegen

Verwacht wordt dat het maandag vooral druk zal zijn op de A12 richting Utrecht. Maar ook op de A15, de A50 en op de A73 zal het drukker zijn als het slecht weer is. 'We verwachten dat het drukker zal zijn snelwegen waar het normaal gesproken ook sneller vastloopt.'

Houd vooral de verkeersinformatie goed in de gaten als je niet in de file terecht wil komen.

Vooral kop-staartbotsingen

'Meer drukte op de weg betekent een grote kans op ongelukken. Schemer, donker en slecht weer versterken dit. Door de toenemende drukte en de relatief lagere snelheden zien we gelukkig weinig ernstige ongelukken, maar wel veel kleine’, vertelt Boer.

Zeker in het begin van de wintertijd gaat het vooral om kop-staartbotsingen. Automobilisten moeten wennen aan minder overzicht en letten niet altijd even goed op. 'Ook hinderlijk zijn de koplampen die vervelende reflecties veroorzaken, waardoor het zicht minder goed is dan overdag. Motorrijders zijn kwetsbaarder dan automobilisten en moeten dus extra goed opletten.'