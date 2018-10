Bryan Linssen: 'de wisselvalligheid van Vitesse knaagt aan mij'

ARNHEM - Bryan Linssen baalde vrijdag nog flink van de nederlaag tegen Excelsior. Ook zijn eigen spel kan hem niet bekoren. 'Dat knaagt. Ik moet meer scoren.'

Vorig seizoen was Linssen de smaakmaker van Vitesse. Nu staat de Limburger nog maar op één goal en is hij minder betrokken bij aanvallen die leiden tot een doelpunt. Ook was de linksbuiten al even geblesseerd aan zijn enkel. 'Ik heb best veel kansen gemist. Veel doelpogingen gehad en dat waren niet allemaal 100 procent kansen. Maar ik heb er te veel onbenut gelaten', is Linssen zelfkritisch.

Kippenvel

Tegen Fortuna hoopt hij de positieve lijn weer op te pakken. Een mooie tegenstander voor Linssen. 'Ik heb er mijn hele jeugdopleiding doorlopen en heb bij Fortuna Sittard mijn debuut gemaakt in het eerste. Het is leuk om ze tegen te komen en ik krijg soms ook kippenvel als ik ze zie spelen in de eredivisie. Dat gunde ik ze van harte. Fortuna is een super leuke club met een mooi stadion en ze doen het zeker niet onaardig.'

Sterker, de Zuid-Limburgers hebben maar twee punten minder dan Vitesse. 'Ze proberen er ook echt iets van te maken. Spelen niet met zijn allen in de zestien. Of ze echt iets te zoeken hebben in de eredivisie moet het seizoen nog uitwijzen. Ik hoop dat ze het volhouden', aldus Linssen.

Wisselvalligheid

Bij Vitesse ligt de druk hoger. Een nederlaag zoals vorige week tegen Excelsior komt hard aan in de club dat de ambitie heeft om minimaal in de top vijf mee te draaien. 'Dat hebben we uitgesproken. We willen meedoen. Deze wisselvalligheid was er vorig seizoen ook al. Het is voor mij niet uit te leggen. Het mag ons niet gebeuren. En hoe het komt? Ik durf het echt niet te zeggen.'

Winnaars

Heeft Vitesse dit seizoen wel echte leiders in de groep die bij tegenspoed het team bij elkaar houdt en scherper maakt. Feit is dat spelers als Ricky van Wolfswinkel, Guram Kashia en Matt Miazga de afgelopen jaren zijn vertrokken. Linssen: 'Wij zijn allemaal winnaars, alleen bij de één ziet het er misschien allemaal wat frivoler uit of die moet het van zijn techniek hebben en minder van zijn drive. Maar bij een nederlaag zitten we er allemaal doorheen en is de sfeer op de club echt niet goed.'

Muur

'Kijk, tegen mindere tegenstanders halen wij ons niveau gewoon niet', weet Linssen. 'En dat is niet nieuw. Het was ook vorig seizoen vaak het knelpunt. We zeggen het iedere keer voor een wedstrijd, maar het gebeurt dan niet. Het is nu zaak dat te veranderen. In die wedstrijden moet je het vaak zelf doen. Dat is het moeilijkst. Je moet door een muur heen voetballen. Tegenstanders die wachten. Het moet dan echt van jezelf komen.'