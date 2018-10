Afvalverwerker Vink weer in overtreding, provincie stopt met gedogen

BARNEVELD - Het college van Gedeputeerde Staten heeft de gedoogbeschikking van afvalverwerkingsbedrijf Vink uit Barneveld ingetrokken. Na een controle van de omgevingsdienst is op 20 september gebleken dat Vink een aantal regels van de gedoogbeschikking heeft overtreden. Uit onderzoek van Zembla bleek onlangs dat Vink al een jaar in overtreding was met de opslag van de kunstgrasmatten. De provincie besloot in juni om de situatie te gedogen, omdat er uitzicht zou zijn op een definitieve vergunning.

Het afvalverwerkingsbedrijf moest volgens de gedoogbeschikking vakken maken waardoor bij een eventuele brand het vuur niet over kan slaan. De zogenoemde compartimentering is nodig om milieu-overlast voor de omgeving te beperken bij een brand. Aan die eisen is niet voldaan. Zo waren de kunstgrasmatten niet op alle opslaglocaties op de juiste wijze opgeslagen. Ook had Vink een gebouw zonder vergunning geplaatst. Dat gebouw is inmiddels afgebroken. De provincie beraadt zich nu op vervolgstappen.

Opmerkelijk is dat gedeputeerde Conny Bieze in een debat met Provinciale Staten op 26 september niets heeft vermeld over de overtredingen, terwijl Statenleden wel vragen hebben gesteld over de uitkomst van de controle op 20 september.

Gedoogsituatie

Afgelopen jaar constateerden de inspecteurs van de toezichthoudende Omgevingsdienst Regio Arnhem meerdere keren dat grote hoeveelheden kunstgrasmatten lagen opgeslagen bij afvalbedrijf Vink. De hoeveelheden bleven volgens de provincie binnen de norm, maar er was geen vergunning voor de plek waar ze opgeslagen lagen. De provincie legde een dwangsom op van 10.000 euro. Maar deze hoefde het bedrijf uiteindelijk niet te betalen, omdat de provincie in juni besloot om de situatie te gedogen.

Onlangs hadden brandveiligheidsdeskundigen nog kritiek op de opslagvoorschriften voor kunstgrasmatten in de gedoogbeschikking. Volgens hen zou de kans groot zijn dat ondanks de gestelde eisen het vuur alsnog over zou slaan.

Brandweer: situatie in orde

Na de kunstgrasmattenbrand bij Tuf Recycling in Dongen is op 11 oktober en op 15 oktober een vervolgcontrole uitgevoerd door de omgevingsdienst en de brandweer. Hiervan is de conclusie dat er geen gevaar is voor spontane ontbranding van de kunstgrasmatten. Volgens de provincie is een eventuele brand door de brandweer te beheersen. Volgens de brandweer is bij Vink de brandveiligheidssituatie met de compartimentering in orde.

Er zijn nog wel een aantal punten in onderzoek. De omgevingsdienst houdt daarom binnenkort nog een vervolgcontrole.

