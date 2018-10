Schoolkinderen in Lunteren krijgen half jaar gezonde lunch

LUNTEREN - Elke dag de keuze uit een lunchbuffet met groente, volkorenbrood, melk, soep, salade, een eitje, fruit en noem maar op. Het klinkt als een kantine van een bedrijf dat zijn medewerkers gezond wil houden. Toch gaat het hier om een speciale schoollunch die kinderen van basisschool de Triangel in Lunteren vanaf deze maandag dagelijks voorgeschoteld krijgen. Ze pionieren in een onderzoek waarbij wordt gekeken of gezond eten op school leidt tot een gezondere levensstijl bij kinderen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de VU in Amsterdam en de Wageningen Universiteit (WUR). Monique Vingerhoeds, onderzoeker bij de WUR, leidt het project en is heel benieuwd naar het effect.

'We gaan kijken naar wat kinderen gemiddeld eten en daarnaast is het natuurlijk interessant om te kijken hoe de rest van het eetgedrag van kinderen zich ontwikkelt', zegt ze. 'Gaan kinderen die op school al groente eten dat juist 's avonds thuis ook doen, of zeggen ze dan tegen hun ouder: ik hoef geen groente, want dat heb ik op school al gehad?, dat is de vraag.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Monique Vingerhoeds:

Maar één op de vier kinderen eet voldoende groente en fruit

Omdat steeds meer scholen een continurooster hanteren, zullen kinderen meer en meer op school gaan lunchen. Volgens een onderzoek van het CBS eet slechts één op de vier kinderen van 1 tot 12 jaar voldoende groente en fruit. Dat is een van de redenen waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd.

'Gezonde voeding is belangrijk voor de gezondheid en prestaties van kinderen. Bovendien kunnen kinderen dankzij een gezonde schoollunch op jonge leeftijd leren om gezond te eten. Jong geleerd is oud gedaan', benadrukt Vingerhoeds.

Scholen staan niet te springen

Aan het onderzoek doen naast Lunteren ook een school in Amsterdam en één in Vlaardingen mee. Wel was het nog best een opgave om scholen te vinden die mee wilden doen. Omdat er qua organisatie en toestemming bij de ouders veel bij komt kijken, was in de gemeente Ede slechts 1 van de 60 basisscholen bereid mee te werken aan het onderzoek.

'Prachtig dat de Triangel meedoet aan dit landelijke onderzoek. Zo leren kinderen naast rekenen en taal ook wat gezonde voeding is', zegt wethouder Meijer.