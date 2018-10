Deel dit artikel:













Bestuur RTV Favoriet praat medewerkers bij, toekomst omroep onduidelijk Foto: Flickr / logo RTV favoriet / GLD Beeldbewerking

ZEVENAAR - De toekomst van lokale omroep RTV Favoriet is nog ongewis. Deze week raakte directeur Joshua Eusman in opspraak nadat verschillende (oud)-medewerkers over zijn vermeende 'schrikbewind' aan de bel trokken. Daarnaast bleek hij jarenlang advertentie-inkomsten voor de omroep via zijn eigen bedrijf te incasseren. Hij ontkent dat hij het geld heeft weggesluisd, maar er zouden wel enorm verkeerde beslissingen zijn genomen. Dat zou het bestuur donderdag tegenover de medewerkers verklaard hebben, melden diverse bronnen aan Omroep Gelderland.

De gemeente heeft donderdag ook met Eusman gesproken, maar wil nog meer partijen spreken om een goed beeld te krijgen van de situatie. Ook de PBO-raad van de omroep zelf wil verder onderzoek afwachten. Diverse raadsleden gaven eerder al aan met de kwestie in hun maag te zitten. Volgens SP-fractievoorzitter is er maar één oplossing om de lokale omroep te redden. 'De directeur moet daar weg', zei hij eerder tegen Omroep Gelderland. Medewerkersbijeenkomst Tijdens de medewerkersbijeenkomst zou het bestuur gezegd hebben dat er veranderingen komen op het gebied van communicatie. In dat kader betalen adverteerders volgens Eusman per 1 juli van dit jaar rechtstreeks aan de omroep. Uit documenten, in handen van Omroep Gelderland, blijkt echter dat tot zeker begin september geen bedragen zijn overgemaakt vanuit de adverteerders. De gemeente en de PBO-raad leggen de zaak ook voor aan het commissariaat van de media. Ze willen duidelijkheid of de constructie die gehanteerd werd, wettelijk is toegestaan. Het is niet duidelijk wanneer zij met een antwoord komt. Op 13 november komt de PBO-raad weer bij elkaar om over de kwestie te praten. Zie ook: 'Hij maakt de omroep kapot', vrijwilligers lokale omroep RTV Favoriet luiden de noodklok

