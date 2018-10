Steenmarter hindert Graafschap-trainer De Jong

DOETINCHEM - Een steenmarter zorgde er vrijdagochtend voor dat De Graafschap-trainer Henk de Jong te laat was op de laatste training voor de belangrijke wedstrijd tegen Excelsior zaterdagavond.

'Die rotbeesten in Friesland eten de auto's op, daardoor was ik te laat. De supporters stonden al op hun klokkie te wijzen. Maar ja, dan kun je niet rijden hè', aldus De Jong. 'Hebben jullie ze eigenlijk ook? Ik wilde de auto dus starten, maar dat ging niet.'

Een kapotte diesel of niet, De Jong hoopt dat zijn ploeg morgen wel als een dieseltje loopt. Hij laat daarvoor dezelfde elf namen beginnen als vorige week bij Fortuna Sittard (3-1 nederlaag), in een 5-3-2 formatie dus. 'Ik heb vorige week gezien wat ik wil zien, dus daar vertrouw ik honderd procent op.'

'Bij winst kan de vlag uit'

Het leverde alleen geen punten op, dat moet tegen Excelsior wel gebeuren gezien het zware programma wat hierna volgt voor de Superboeren. 'Ja, het zou geweldig zijn als we na morgen op 10 punten staan. Daar moeten we de schouders onder gaan zetten, want bij 10 uit 10 kan de vlag uit. Maar we kunnen van iedereen winnen en verliezen, we wonnen ook van Willem II en Feyenoord die hoger stonden dan ons', zo zei de trainer.

'Morgen moeten we opstaan'

En Excelsior is niet de makkelijkste ploeg, vorige week versloegen de Kralingers Vitesse nog met 2-0. 'De complimenten. Ze hebben een goede mix tussen routine en jonge jongens, maar wij hebben morgen gewoon kansen. Het gaat dit seizoen dan wellicht met vallen en opstaan, maar morgen kan het zomaar opstaan zijn.'

Opstelling: Jurjus; Owusu, Abena, Nieuwpoort, Straalman, Tutuarima; Olijve, El Jebli, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens.