Wisselvallig Vitesse ongewijzigd voor thuisduel met Fortuna Sittard

ARNHEM - Vitesse treedt zondag tegen Fortuna Sittard met hetzelfde elftal aan als vorige week tegen Excelsior. Hilary Gong zit voor het eerst dit seizoen tijdens een eredivisiewedstrijd bij de selectie.

De 20-jarige Nigeriaan speelde nog wel in de zomer in de voorronde van de Europa League, maar sukkelde daarna met zijn knie. Zijn herstel verliep allesbehalve voorspoedig, maar nu lijkt de middenvelder dan eindelijk zijn minuten te gaan maken. 'Hij is klaar voor misschien 20 minuten', stelde trainer Leonid Slutskiy op Papendal.

Plek in subtop

Gong zit tegen Fortuna dus bij de groep. Dat geldt ook voor Thomas Bruns, die terugkeert van een schorsing. De middenvelder zal echter niet starten. Slutskiy kiest voor hetzelfde elftal dat vorige week met 2-0 verloor van Excelsior. Vitesse kreeg genoeg kansen, maar leed opnieuw duur puntenverlies in de strijd om een stevige plek in de subtop. Sterker nog, de Arnhemse club zakte weinig in de brede middenmoot en heeft nu al zeven punten minder dan een ploeg als Heracles, dat vierde staat.

Beerens en Büttner niet op veld

De Arnhemse club heeft na negen speelronden nu al zes verliespunten meer dan vorig seizoen. Tegenover de terugkeer van Gong en Bruns staan de blessures van Roy Beerens en Alexander Büttner. Beide spelers stonden vrijdag niet op het trainingsveld. Beerens zat tegen Excelsior nog wel op de bank, viel ook in maar kampt nog altijd met enkelklachten. Büttner lijkt nog wel een aantal weken nodig te hebben vanwege een liesblessure.

Vitesse staat in de eredivisie teleurstellende zevende en heeft slechts twee punten meer dan de nummer dertien Fortuna Sittard. De Limburgers wonnen vorige week van De Graafschap en scoorden tot nu toe tijdens ieder competitieduel.

Opstelling Vitesse: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Foor; Odegaard, Darfalou, Linssen.