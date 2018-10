Annemiek van Vleuten denkt zeker niet aan stoppen

NIJMEGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen denkt ondanks een operatie aan haar gebroken knie zeker niet aan stoppen. Dat zei ze vrijdag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen.

De 36-jarige Van Vleuten prolongeerde dit jaar haar wereldtitel tijdrijden, maar kwam vervolgens zwaar ten val in de wegwedstrijd. Dat betekent een lange revalidatieperiode, die haar zeker het begin van volgend seizoen gaat kosten.

Annemiek van Vleuten over de zware revalidatie:

Niet nagenieten

'Je wil nagenieten van je wereldtitel. Maar in plaats dat mensen me daarmee feliciteren, zeggen ze: wat balen, wat balen. Ik zou lekker op vakantie gaan, nagenieten van mijn meest succesvolle wereldtitel ooit. Duiken op de Filipijnen, op hoogtestage in Colombia. Ik heb alles moeten cancellen', vertelt Van Vleuten.

Zware revalidatieperiode

'Ik zit nu een jaar zonder vakantie, met in plaats daarvan een zware revalidatieperiode. Maar ik vind het fietsen zo mooi dat dat veel goed maakt. Maar ik kom van zo'n laag niveau dat dat extra energie kost. De fysiotherapie is heel pijnlijk.'

In de soep

'Na Rio (toen Van Vleuten zwaar ten val kwam in de olympische wegwedstrijd, red.) was het veel makkelijker. Na een paar weken zat ik alweer op de fiets en kon ik nieuwe doelen stellen. Nu kan ik dat helemaal niet. Ik moet het echt per maand bekijken. Het kan zijn dat het hele seizoen in 2019 in de soep gaat lopen', verzucht de Wageningse.

'Het afgelopen jaar was mijn beste seizoen ooit, afgesloten als nummer één. Ik word niet blij van meerijden in het peloton. Als ik in de Giro in topvorm aan de start sta, dan kan ik me daarin vastbijten. Maar die zekerheid heb ik niet.'

