'Houdt rekening met langere wachttijden en minder service', waarschuwt Harderwijks ziekenhuis

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. De zorginstelling vangt veel patiënten op en kan daar wel extra handjes bij gebruiken. 'Kom hier werken', zegt woordvoerster Anneke Plette. Het St Jansdal betreurt de situatie. 'Het faillisement is hard aangekomen bij onze collega’s van de MC groep en ook bij de inwoners van Flevoland.'

Enorme drukte

Het St Jansdal ziekenhuis zag de afgelopen tijd al een toeloop van patiënten uit Flevoland. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: ' we zagen de laatste tijd de problemen in het ziekenhuis in Lelystad waar veel mee wordt samengewerkt toenemen. Dus lag er al een noodplan klaar voor de extra patiënten die hier naar toe zouden kunnen komen. Dat is nu in werking. We weten hoeveel faciliteiten en bedden we hebben, maar we hebben wel extra personeel nodig.' Dat zegt ook gynaecoloog Bob Risseeuw. 'In het moeder&kindcentrum in ons Sint Jansdal-ziekenhuis zien we het steeds drukker worden. De kinderafdeling ligt helemaal vol. Dat betekent dat we soms niet het hoge service-niveau vast kunnen houden en vrouwen sneller naar huis moeten sturen.'

Interesse in overname

Verschillende partijen zijn met de curator in gesprek om het ziekenhuis in Lelystad en de bijbehorende poliklinieken over te nemen. Er zou sprake zijn van minimaal één serieuze kandidaat.