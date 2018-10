Harderwijks ziekenhuis wil personeel failliet ziekenhuis Lelystad

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. De zorginstelling vangt een aantal patiënten op, maar kan daar ook extra handjes bij gebruiken.

'Kom hier werken', zegt woordvoerster Anneke Plette. Het St Jansdal betreurt de situatie. 'Het faillisement is hard aangekomen bij onze collega’s van de MC groep en ook bij de inwoners van Flevoland.'

Toeloop van patiënten

Het St Jansdal ziekenhuis zag de afgelopen tijd al een toeloop van patiënten uit Flevoland. Dat aantal neemt naar verwachting verder toe.

Interesse in overname

Verschillende partijen zijn met de curator in gesprek om het ziekenhuis in Lelystad en de bijbehorende poliklinieken over te nemen. Er zou sprake zijn van minimaal één serieuze kandidaat.