Geen treinen door aanrijding bij Apeldoorn

APELDOORN - Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort lag vrijdag bijna twee uur stil door een aanrijding. Dat meldt de NS.

De aanrijding gebeurde rond 11.00 uur in de buurt van de spoorwegovergang Ordermolenweg in Apeldoorn. Volgens de NS betrof het een aanrijding met een persoon. Even na 13.00 uur kwam het treinverkeer weer op gang.