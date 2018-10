Deel dit artikel:













A15 deels dicht, richting Rotterdam omrijden Foto: Omroep Gelderland

OCHTEN - Snelweg A15 is de komende twee nachten in de richting Rotterdam deels afgesloten. Tussen de oprit Ochten en de die van Echteld is er vanwege werkzaamheden tussen vrijdagavond 20.00 uur en zaterdag 9.00 uur geen verkeer mogelijk. Datzelfde geldt voor de nacht van zaterdag op zondag en volgende week vrijdagavond.

Rijkswaterstaat pleegt groot onderhoud aan de snelweg. Ook wordt vanwege de verkeersveiligheid een aantal opritten verlengd. Het verkeer op de A50 richting Tiel wordt omgeleid via het Land van Maas en Waal. Het lokale verkeer moet gebruik maken van de provinciale weg N320 en de weg van Maurik naar Tiel. Over drie weken is de snelweg richting Nijmegen tussen de afslagen Tiel-West en Tiel twee nachten afgesloten.