Steengooier maakt het politie Zevenaar makkelijk Foto: Politie Zevenaar/ Facebook

ARNHEM - De politie in Zevenaar had donderdag een koud kunstje aan het oppakken van een persoon die even eerder een steen door het raam had gegooid op een adres in Zevenaar. Op de steen zat een boodschap.

De baksteen vernielde een ruit van een achterdeur. Op de steen stond de boodschap 'weet waar je aan begint'. Dat had waarschijnlijk te maken met een incident eerder op de dag. De politie kon daardoor makkelijk achterhalen wie de steengooier was. Agenten wachtten de man bij zijn huis op en namen hem mee naar het bureau. De recherche onderzoekt de zaak verder. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52