Verdachte en slachtoffer Culemborg van Griekse komaf Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - De 31-jarige man die in de nacht van zondag op maandag is aangehouden in verband met de dood van 47-jarige vrouw in Culemborg, is van Griekse afkomst. Ook het slachtoffer heeft een Griekse achtergrond.