Moeizame vrijdagochtend voor treinreizigers

ARNHEM - Treinreizigers in Gelderland hebben het vrijdagochtend moeilijk. Naast de geplande werkzaamheden tussen Arnhem en Zutphen hebben zij last van diverse andere problemen op het spoor.

Het treinverkeer tussen Ede en Amersfoort had vrijdagochtend vroeg bijvoorbeeld hinder na een aanrijding. Reizigers richting Utrecht hadden ook vertraging, want vanaf Driebergen-Zeist was er door een aanrijding tijdelijk geen treinverkeer mogelijk.

Tussen Apeldoorn en Zutphen is sprake van vertragingen door een seinstoring. Dat is ook de oorzaak van de spoorproblemen tussen Zutphen en Klarenbeek.

Een actueel overzicht van alle vertragingen is te vinden op de site van de NS.

