Geen treinen tussen Arnhem en Zutphen door werkzaamheden

DIEREN - Door werkzaamheden rijden er van vrijdag tot en met zondag geen treinen tussen Arnhem en Zutphen. Er worden bussen ingezet.

Er wordt zowel overdag als ‘s nachts gewerkt aan het project Onderdoorgang Kanaalweg Dieren. Het hoofdproject Traverse Dieren gaat daarmee de laatste fase in. Ook wordt de komende dagen nog op andere plekken in het dorp aan het spoor gewerkt.

Spoorwegovergang in Kanaalweg wordt verwijderd

De onderdoorgang, die parallel aan het Apeldoorns Kanaal komt te liggen, gaat de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Kanaalweg (N786) vervangen. Hierdoor kan verkeer sneller en veiliger de sporen op het traject Arnhem-Zutphen passeren.

Om de onderdoorgang te kunnen bouwen, verwijdert de aannemer de spoorwegovergang aan de Kanaalweg (N786) en komen er damwandplanken onder het spoor, zodat er een bouwkuip gemaakt kan worden.

Ook op andere plekken werkzaamheden

Ook worden ter hoogte van station Dieren enkele wissels vernieuwd, in De Steeg een bovenleidingsmast vervangen, in Brummen een overweg vernieuwd en diverse seinen aangepast.

Direct aanwonenden zijn over de werkzaamheden geïnformeerd. Reizigers op het traject wordt geadviseerd de NS-reisplanner of 9292.nl te raadplegen voor een reisadvies op maat.

In het project Traverse Dieren werken provincie, gemeente en ProRail aan een betere doorstroming van het verkeer en een veilige stationsomgeving in Dieren. Naar verwachting is het gehele project in 2020 klaar.

Zie ook: