Drie jonge Gelderlanders genomineerd voor prestigieuze Photo Award

'Waiting for the next wave' Foto: Jasper Raijmakers uit Bemmel

ARNHEM - Drie jonge Gelderlanders maken kans op één van de prijzen van de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland in de categorie publieksprijs. Ze behoren tot de genomineerden van de prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award.

Het gaat om Bent van Alfen (11) uit Ede, Sem Rijnhout (15) uit Apeldoorn en Jasper Raijmakers (17) uit Bemmel.

Een jury heeft onder leiding van natuurfotograaf en ambassadeur Frans Lanting 30 natuurfoto’s genomineerd in drie leeftijdscategorieën. Onder de genomineerden zijn deze drie jonge Gelderlanders.

Foto’s met een verhaal

Alle genomineerde vertellen een verhaal met hun foto. Zo wil Bent laten zien dat er ook wild leven in de stad is. 'Ik vind het leuk hoe de meeuw kijkt in zo'n drukke stad.' Sem heeft op de dag dat hij deze foto maakte wel 50 foto’s gemaakt. Deze sprong er echt tussenuit. 'Een beetje zon, landschap op de achtergrond en je kan mooi de neusharen in het zonlicht zien, echt bijzonder!’

Jasper vertelt dat de zeeschildpadden erg gefocust waren op het eten en zich niets aantrokken van de golven. 'Ik zelf werd gigantisch heen en weer gesleurd.’



De 11-jarige Bent van Alfen uit Ede is genomineerd met deze foto 'Wild in de stad'.

De 15-jarige Sem Rijnhout uit Apeldoorn is genomineerd met deze foto 'Hubertus'

De derde genomineerde jonge Gelderlander is Jasper Raijmakers (17) uit Bemmel met de foto 'Waiting for the next wave'

‘Natuur is overal’

Juryvoorzitter Frans Lanting is zeer te spreken over de kwaliteit van de ingezonden foto’s dit jaar. 'Wat een talent en wat een prachtige foto’s zijn er ingezonden. Het is een genot om alle inzendingen door te nemen. Het maakt niet uit of het foto’s zijn van verre oorden of van dichtbij in Nederland, want natuur is overal.' Met de fotowedstrijd hoopt Lanting anderen te inspireren voor natuurfotografie en daarmee respect voor de natuur te stimuleren.

Jury

De jury bestaat uit model, actrice én fotografe Kim Feenstra, WWF-ambassadeur Humberto Tan, de internationaal onderscheiden natuurfotograaf Jasper Doest en natuurlijk Frans Lanting zelf. Vanuit het Nederlands Fotomuseum is verder Marieke Wiegel jurylid. De juryleden letten bij hun beoordeling van de inzendingen op het resultaat en op het verhaal achter het beeld.

Stemmen

Sinds donderdag kan het publiek op een van de nominaties stemmen voor de Publieksprijs. De uitreiking van de prijzen is op 9 december in het Nederlandse Fotomuseum in Rotterdam.