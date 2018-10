Hindernissen zijn ware kunstwerken op Eventing Barchem

Hendrik Jan Arendsen Raedt is de bedenker van de in totaal 50 hindernissen van het parcours. 'Wij proberen altijd voor het publiek verrassend te bouwen zodat ze hier niet elk jaar hetzelfde zien. We kleden ze mooi met bloemen aan en hopen dat ze zeggen: Barchem is alleen al leuk om voor de hindernissen te komen.'

Naast het mooi maken van de hindernissen, moet er ook gelet worden op de veiligheid. Daarom worden er onder meer speciale breekbomen geplaatst die beenbreuken bij het paard moeten voorkomen. 'De achterste boom is een kunststof boom. Wanneer het paard daar hard tegenaan komt, dan breekt de boom. Zo voorkom je letsel', zegt Arendsen Raedt.

Eventing Barchem wordt van 26 tot en met 28 oktober gehouden op het terrein aan de Brinkerinkweg in Barchem.