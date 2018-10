VIDEO: Knallen en schoten in school, politie houdt grote oefening

BEMMEL - 'Knallen en geweerschoten in een schoolgebouw; dat gebeurt niet elke dag.' Zo is te lezen op verschillende social media-pagina's van de politie Lingewaard. Gelukkig ging het om een oefening.

De politie hield afgelopen week een grote oefening in het schoolgebouw van het Over Betuwe College in Bemmel. Op het terrein van de school zijn verschillende scenario's nagespeeld die in het teken stonden van extreem (vuurwapen) geweld.

Tekst gaat verder onder de video.

Extreem geweld

Gelukkig komen deze situaties niet vaak voor in ons land, maar toch is het niet ondenkbaar, zo schrijft de politie op Facebook. 'Daarom vinden wij het belangrijk om te oefenen en ons hier zo goed als mogelijk op voor te bereiden. Bij de oefening gaat het niet alleen om de manier waarop wij dergelijke situaties benaderen, maar ook hoe wij met verschillende diensten samenwerken.'

Realistisch mogelijk

De schoolagent van het Overbetuwe College was nauw bij de organisatie betrokken. Er was geen directe aanleiding waarom de politie juist in déze school heeft geoefend.

'In de zoektocht naar een geschikte locatie kwam uiteraard deze school in me op, omdat ik schoolagent ben hier. Het pand is zeer geschikt als trainingslocatie; het is groot, heeft meerdere verdiepingen en veel lokalen. We willen natuurlijk zo realistisch mogelijk trainen. Het schoolbestuur was ook enthousiast en stelde de school tot onze beschikking', aldus de schoolagent.

De politie Lingewaard oefende met andere specialistische diensten van de politie. In totaal deden ongeveer 40 politiemensen mee aan de oefening.