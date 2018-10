Man uit Neede (82) vermist: 'Hij kwam niet aan op zijn bestemming'

NEEDE - De politie is op zoek naar een 82-jarige man uit Neede die sinds deze donderdag wordt vermist.

De man zou vanuit zijn woonplaats richting Laren zijn gereden, maar is volgens de politie niet aangekomen op zijn bestemming. Mogelijk is hij binnendoor gereden via Geesteren.

De politie is nu op zoek naar hem en zijn grijs/witte Citroën C1 met kenteken GS-211-S. Wie de wagen of de bestuurder na 12.30 uur heeft gezien, wordt verzocht zich te melden.