PostNL bezorgt in Arnhem pakketjes met elektrische bakfiets

Wethouder Roeland van der Zee, die in Arnhem onder meer verantwoordelijk is voor duurzame mobiliteit, kreeg donderdagmiddag het eerste elektrisch bezorgde pakketje overhandigd.

Speciale route

De bezorger die het pakje afleverde, werd tijdens zijn rit vergezeld door vier collega’s die op historische fietsen reden. Ook droegen die traditionele kleding. Om Arnhem kennis te laten maken met dit duurzame initiatief, reden de vijf een speciale route langs onder andere molen De Kroon en het oude postkantoor. Hun eindbestemming was het gemeentehuis.

Foto: Heidie Focus

Schone initiatieven

Wethouder van der Zee reageerde enthousiast: 'We juichen dit soort schone initiatieven erg toe. Sterker nog, samen met de binnenstadondernemers willen we zelf ook bekijken of we een schoon stadsdistributiesysteem kunnen opzetten. Daar profiteren de Arnhemse ondernemers zelf van, maar ook de bewoners en bezoekers van de binnenstad. Mooi dat PostNL hier zo het voortouw mee neemt.'

In 2025 wil PostNL alle post en pakketten in 25 grote Nederlandse binnensteden volledig uitstootvrij bezorgen.