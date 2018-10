Burgemeester Bruls ziet NEC als ambassadeur van Nijmegen

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls reikte vandaag het eerste nieuwe shirt van NEC uit aan Remco Vos, de directeur van De Klok Logistics, de nieuwe hoofdsponsor van NEC.

Bruls is trots op NEC als uithangbord van de stad. "Ik vind het wel een knappe actie dat er zo snel is overgeschakeld naar een mooie sponsor, een authentiek Nijmeegs bedrijf. NEC is samen met de Vierdaagse de belangrijkste ambassadeur van de stad. Of je er nou van houdt of niet. Ik hou zelf wel van voetbal, maar ook mensen die er niet van houden, spreken je er ook op aan hoe gaat met de club. Sportief, maar ook maatschappelijk timmeren ze goed aan de weg. Dan hebben mensen ook een gevoel bij zo'n club. Het zijn niet alleen een aantal mensen die op het veld rondrennen voor een aardig salaris, maar zo'n club is meer dan voetbal alleen."

De burgemeester wil de eerste divisie snel verlaten. "Nou is het niet zo dat vandaag de nieuwe hulptrainer is aangekondigd. Ik weet dat we allemaal verstand hebben van voetbal. Ik volg het ook. Als er wat meer stabiliteit in komt, zoals in de laatste wedstrijd. Het is wel een competitie waar een heleboel clubs bovenin mee kunnen spelen. Ik maakte vandaag een grap tegen mijn collega uit Zwolle dat het voetbal in de top van de eerste divisie leuker is dan wat zij aan de onderkant van de eredivisie met z'n allen presteren. Toen zei hij: het is wel eredivisie. En ik zei: daar heb je gelijk in, maar volgend jaar wij ook."