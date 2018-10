Deel dit artikel:













VIDEO: kinderen bakken cakejes voor goed doel Foto: Omroep Gelderland

EPE - Lekker in de herfstvakantie op de buitenschoolse opvang cakejes bakken, dat gebeurt wel vaker. Maar deze donderdag werden op honderden BSO’s in Nederland, en dus ook tientallen in Gelderland, wel heel bijzondere cakejes gebakken.

De opbrengst van de bakactie gaat naar een SOS Kinderdorp in Kenia. De tekst gaat verder onder de reportage, daarin zijn de bakkunsten op De Buiten BSO in Epe te zien. SOS Kinderdorpen zet zich al bijna 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis.