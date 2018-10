Deel dit artikel:













Vermoorde vrouw in appartement Culemborg is 47-jarige bewoonster Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Het lichaam dat in de nacht van zondag op maandag werd aangetroffen in een appartement aan de Herenstraat in Culemborg, is van de 47-jarige bewoonster. Dat meldt de politie.