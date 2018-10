Griezelen in Gelderland: stippel hier je Halloween-route uit!

ARNHEM - Halloween, hét griezelfeest van het jaar. Enge maskers, zombies, trick or treat, spookhuizen en spooktreinen. Ook in Gelderland vieren we dit Amerikaanse griezelfeest tegenwoordig volop.

Waar moet je de komende dagen zijn om ultiem Halloween te vieren?

Halloween in Gelderland

Omroep Gelderland heeft interactieve-kaart voor je gemaakt van verschillende Halloween-evenement in Gelderland. Van spooktochten in een verlaten V&D pand in Arnhem, de Horror Drive bij GelreDome tot de Griezel Expres op de Veluwe. KLik op de kaart hieronder en stippel je Halloween-route uit.

(tekst gaat verder onder de kaart)

Halloween bij jou in de buurt?

Is jouw huis ook helemaal versierd en omgetoverd tot spookhuis? Heb je samen met de buren de hele straat verbouwd tot horrorstraat? Of organiseer je een spooktocht in de buurt? Voeg deze dan toe aan de kaart en omschrijf in het kort wat er te doen of te zien is.

