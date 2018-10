Schippers 'klagen, klagen, klagen' over lage waterstand

Schipper Mitchel Joosten vervoert met zijn vrachtschip zout naar België. Vanwege de lage waterstand kan ook hij maar de helft van zijn lading meenemen.

'Ik heb 400 ton bij', vertelt Joosten. 'Normaal gesproken was het 900 ton geweest. Voor de klant is dat heel vervelend.' Toch is het lage water op een andere manier financieel wel weer interessant. 'We krijgen laagwatertoeslag. En omdat er halve vrachten zijn, is er minder brandstofverbruik.'

Bekijk de reportage. Daarna gaat de tekst verder.

Joosten heeft het met zijn collega's veel over de situatie. 'Er wordt door iedereen geklaagd. Het is klagen, klagen, klagen dat het water te laag is. Al zie ik weer wat verbetering. Het gaat weer een beetje omhoog, gelukkig.'

Luister hieronder naar een reportage met schipper Joosten.

Zie ook: 'We kunnen alleen maar hopen'; boten liggen scheef door laagwater (met fotoserie)