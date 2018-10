St Jansdal houdt rekening met langere wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen Flevoland

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met langere wachtlijsten voor patiënten nu de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet zijn verklaard. Dat zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van het St Jansdal.

Hoewel het faillissement donderdag bekend is geworden, zag het ziekenhuis in Harderwijk het afgelopen jaar al een flinke toestroom van patiënten uit Flevoland. Hoeveel patiënten het St Jansdal in totaal gaat opvangen, is nog niet bekend. 'Daar is het nog veel te vroeg voor', benadrukt Weil.

Kunnen al die patiënten terecht in Harderwijk?

Of Harderwijk een grote toestroom van patiënten aan kan, is nog maar de vraag. 'Qua faciliteiten kunnen we heel veel aan, maar qua medewerkers zullen we een heleboel hulp extra nodig hebben', zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Luister het radiogesprek met Relinde Weil terug:

Volgens haar heeft het faillissement veel impact op het St Jansdal. 'We werken heel veel samen met het ziekenhuis in Lelystad, op heel veel fronten, dus we zijn ook erg met elkaar verbonden. Dan gaat het over het leveren van patiëntenzorg, maar ook bijvoorbeeld over samenwerking tussen medisch specialisten', legt Weil uit.

Voorbereid op verschillende scenario's'

'Dus de onrust in Lelystad heeft ook direct effect op het ziekenhuis in Harderwijk. Dat betekent dat wij daar de afgelopen maanden natuurlijk heel druk mee bezig zijn geweest en ons voorbereid hebben op verschillende scenario's', gaat ze verder.

Het risico is dat er nu langere wachtlijsten ontstaan in Harderwijk. 'We gaan proberen om zo goed en zo kwaad mogelijk met omliggende ziekenhuizen de zorg voorlopig op te vangen. Maar dit is wel iets waar we rekening mee moeten houden', aldus Weil.

'We leven heel erg mee'

Volgens haar is de sfeer in het St Jansdal heel dubbel. 'We hebben een hele nauwe verbondenheid met het ziekenhuis in Lelystad. Veel mensen hebben daar vrienden of familieleden werken. Dus we leven heel erg mee met het ziekenhuis daar.'

Weil vertelt dat de bereidheid om een stap harder te lopen, groot is. 'Dat merk je goed. Iedereen doet hier zijn uiterste best. De lijnen zijn kort. Dus eigenlijk is de sfeer in Harderwijk juist heel goed.'

Zie ook: Alle hens aan dek in Harderwijk na faillissement ziekenhuizen Flevoland