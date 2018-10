NEC heel blij met nieuwe hoofdsponsor De Klok Logistics

NIJMEGEN - NEC heeft donderdagmiddag de nieuwe hoofdsponsor De Klok Logistics gepresenteerd op Kelfkensbos in het centrum van Nijmegen. Het goederenvervoerbedrijf verbindt zich voor de rest van het seizoen aan de Nijmeegse club.

Het eerste shirt met de nieuwe sponsornaam werd uitgereikt door burgemeester Hubert Bruls.

"Ongelooflijke prestatie"

"Wij zijn enorm blij met de deal en trots op mijn team", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. "Het is natuurlijk een ongelooflijke prestatie van ons commerciële team om enkele dagen na het faillissement van onze hoofdsponsor vanmiddag bekend te mogen maken dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden. Een hoofdsponsor die het volledige resterende contract van Energieflex overneemt, waardoor de toekomst en de begroting van dit seizoen voor de club gered is."

"Vanaf vorige week, toen we het nieuws omtrent de surseance van betaling van Energieflex ontvingen, is iedereen vol energie en 24/7 aan de slag gegaan om zo snel als mogelijk door te kunnen schakelen. Ik ben trots op onze mensen die met zoveel overtuiging en geloof aan de slag zijn gegaan. Niet alleen doet deze hoofdsponsor iets voor de club NEC, maar ook voor de supporters en alle inwoners van het Rijk van Nijmegen."

"Vereerd"

Remco Vos, algemeen directeur van De Klok Logistics: “NRC is een ambitieuze voetbalclub die goed past bij onze organisatie. NEC is tenslotte de trots van Nijmegen. Wij zijn zeer enthousiast en vereerd dat wij de nieuwe hoofdsponsor zijn van NEC. Als Nijmeegs bedrijf met veel medewerkers uit het Rijk van Nijmegen dragen wij graag bij aan het succes van de club. Bovendien zal het partnership bijdragen aan onze naamsbekendheid en landelijke uitstraling."