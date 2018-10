'Gooi geen verontreinigde grond in kleiput Winterswijk'

Inmiddels is de natuur zich aan het herstellen en zwemmen er vissen. Maar het kan allemaal nog beter en daarom wil de gemeente Winterswijk de kleiput minder diep maken. 'We willen glooiende oevers maken. Hierdoor kan de natuur zich beter ontwikkelen en zullen we hier in de toekomst hopelijk eenden zien broeden en libelles zien rondvliegen', legt wethouder Wim Elferdink uit.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Meer natuur in kleiput en Steengroeve

Stronks is op zich niet tegen het idee van het verondiepen van de kleiput. 'Ik heb het zelfs bedacht', vertelt hij terwijl hij over het water tuurt. 'Ik was jaren geleden ook betrokken bij het Steengroevetheater. Daar heb ik gekeken naar de mogelijkheden om ook daar de natuurwaardes te verbeteren. Probleem daar is dat bij nieuwe afgravingen de bovenste zandlaag uiteindelijk op de bodem komt. En dat komt de natuur niet ten goede. Dus ik dacht, als we dat zand nu in de kleiput stoppen krijgen we twee mooie natuurgebieden.'

Verontreinigde grond storen in natuurgebied?

De gemeente ging aan de slag met de plannen van Stronks, maar veranderde één belangrijk onderwerp. De grond die in de waterplas moet komen. De gemeente gaat de waterplas namelijk vullen met licht verontreinigde grond. Inwoners maken zich inmiddels grote zorgen. De reacties op Facebook zeggen genoeg: 'Wanneer laat men de natuur eens met rust?' 'Wie stort er nou verontreinigde grond in de natuur?' Een online petitie van de lokale afdeling van de SP is ruim 800 keer ondertekend

'Ik begrijp dat mensen schrikken van de term verontreinigd', legt wethouder Elferdink uit. 'Maar het de grond is goedgekeurd en het mag.' Vanya Ginsel van Waterschap Rijn en IJssel: 'Wij controleren elke schep die grond in gaat. Aan de voorkant moeten er allemaal rapporten en monsters aangeleverd worden en ook op het moment dat er gestort wordt zijn we er bij.' Volgens Ginsel voldoet het plan aan de Nederlandse wet- en regelgeving. 'Het idee is dat we continue monitoren wat de bodemkwaliteit en de waterkwaliteit is. En het streefdoel is juist om die twee te verbeteren.'

De gemeente heeft in het zanddepot grond opgeslagen, maar ook op het spooremplacement. 'De grond op dat spooremplacement komt niet van die locatie, het is er neergelegd omdat we plek nodig hadden', legt Elferdink uit. Saillant detail: de grond moet voor 1 december weg zijn omdat er afspraken zijn gemaakt met ProRail. 'Dat is juist', zegt de wethouder. 'Als de plannen akkoord zijn gaan we daar ook mee beginnen, want deze grond is al goedgekeurd.'

Financieel gewin

Volgens een aantal inwoners gaat het de gemeente alleen om financieel gewin. 'Normaal moeten we inderdaad betalen voor de grond die we weg moeten brengen en in dit geval besparen we kosten omdat we zelf een locatie hebben waar we het kwijt kunnen. Maar het geld dat we daarmee verdienen, stoppen we in de ontwikkeling van het gebied eromheen.'

De politiek praat vanavond over het onderwerp. GroenLinks en D66 vinden dat er teveel weerstand is en willen een motie indienen.