De Gier wil mes tussen de tanden bij NEC

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier beseft dat zijn ploeg geen makkelijke avond gaat krijgen thuis tegen TOP Oss.

"We moeten vol aan de bak. Dat kan ik elke week zeggen in de eerste divisie. Wij moeten top zijn tegen TOP en met het mes tussen de tanden. Alleen dan kun je die wedstrijd winnen. Als je kijkt naar de 0-3 vorige week, dat is een fijne uitslag. We gaven de laatste weken al een stuk minder weg, maar we maakten de doelpunten niet."

Niet iedereen is nog beschikbaar. "Mathias Bossaerts zit weer bij de wedstrijdselectie normaal gesproken, maar Rens van Eijden traint nog individueel. Iedereen hoort scherp te zijn, die taak is ook aan ons."

NEC heeft nog een keepersprobleem. De Kroaat Oliver Zelenika, die op proef was, trainde donderdag niet meer mee. "Over Oliver hebben we nog overleg. Hij heeft een week hier getraind, maar daar ben ik op dit moment niet mee bezig. We moeten verder kijken, maar ik kijk naar wat ik nu heb. De focus ligt op deze wedstrijd, dat is voor mij nu het enige wat telt."