Brent, Thomas en Julian gamen 24 uur lang voor het goede doel

Tot vanochtend 11.00 uur wordt er non-stop gegamed. Nou ja, bijna non-stop. 'We gaan wel pauzes houden om even te eten en te plassen, maar de bedoeling is niet langer dan een paar minuten,' vertelt Thomas van Middendorp.

De jongens zijn goed voorbereid. 'We hebben veel snacks en drinken ingeslagen om de 24 uur door te komen. Ook hoop ik dat het licht van de tv ons wakker gaat houden.'

Liever gamen dan fietsen

Het goede doel hadden de jongens snel gevonden. 'Julian's ouders hebben een keer 24 uur lang gefietst voor het Kinderfonds. Wij vinden dat ook een goed doel, maar in plaats van fietsen, gaan wij dus gamen,' aldus Thomas.

Het doel is om 1250 euro op te halen. De teller stond vrijdag aan het begin van de dag op 1222 euro. Doneren kan nog tot en met zondag.

Een deel van de voorraad snacks en drinken: