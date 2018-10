Deel dit artikel:













Gelders Archief bij laatste drie in strijd om prestigieuze prijs Foto: website Stuk van het Jaar

ARNHEM - Het Gelders Archief is in de race om een prestigieuze prijs te winnen. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum, komende zaterdag, wordt bekend of er beslag wordt gelegd op de eerste plaats in de Stuk van het Jaar-verkiezing.

Tresoar in Friesland en het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG) in Den Haag zijn de overgebleven concurrenten van het Gelders Archief, dat is gevestigd in Arnhem. Dit jaar vindt voor de vierde keer de landelijke verkiezing 'Stuk van het Jaar' plaats. In de maand oktober - tijdens de Maand van de Geschiedenis - kon iedereen stemmen op zijn/haar favoriete archiefstuk. Die verkiezing is inmiddels gesloten.