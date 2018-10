Deel dit artikel:

























Auto crasht na achtervolging van Arnhem naar Haarlem Foto: Laurens Bosch

ARNHEM - Een auto is donderdag gecrasht in Haarlem na een achtervolging die begon in Arnhem. Agenten konden de twee inzittenden direct aanhouden, meldt NH Nieuws.

De verdachten negeerden in de omgeving van Arnhem een stopsein van de politie. Vervolgens zetten agenten de achtervolging in. Waarom de bestuurder het stopsein negeerde, is onduidelijk. De achtervolging ging vervolgens vanuit Gelderland helemaal door tot Haarlem, waarbij de politie ook gebruik maakte van een helikopter om de verdachten in het oog te houden. Op de Leidsevaart in Haarlem crashte de wagen, waarna het duo kon worden opgepakt. Of er gewonden zijn gevallen bij de crash, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52