Remco Oversier en Berry Powel te gast bij De Week van Gelderland

NEC-directeur Remco Oversier en voormalig profvoetballer Berry Powel zijn vrijdag te gast bij het programma De Week van Gelderland.

Oversier komt in het programma uitleg geven over het transferbeleid van de Nijmeegse eerstedivisionist. Ook komt de technisch directeur aan het woord over de grillige prestaties van NEC dit seizoen en wordt er gesproken over het keepersprobleem in De Goffert.

Powel, clubwatcher van De Graafschap, geeft antwoord op de vraag waar het aan schort bij de Doetinchemse club. Het loopt nog niet echt met de formatie van Henk de Jong in de eredivisie. Voor de Superboeren wacht zaterdagavond een belangrijke thuiswedstrijd tegen Excelsior. Dat lijkt een ploeg waar de formatie punten tegen zou moeten kunnen pakken. Ziet Powel dat ook zo?

De week van Gelderland begint vrijdagmiddag om 17.20 uur op TV Gelderland.